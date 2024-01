La temporada de descensos urbanos en Latinoamérica ya comenzó. Con el anuncio de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, que se realizará el 3 de marzo, varios pilotos del mundo están entrenando para la competencia madre de la disciplina.

Fue en ese contexto que el chileno y dos veces campeón de la carrera, Pedro Ferreira, participó en el descenso urbano de Manizales (Colombia), donde sufrió una dura caída que lo deja en jaque para competir en el puerto chileno.

“Durante la final de Manizales me fui de punta en una escala y caí pasado, impactando con mi cabeza, hombre y codo”, señaló Ferreira al llegar a Chile después de su desafortunado incidente.

“Pensamos que había sido una fractura grave, pero afortunadamente es algo menor de lo que pensamos”, añadió el bicampeón del VCA, quien quedó sin opciones al título en tierras colombianas.

A pesar del accidente, quien fuera campeón de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo en 2019 y 2022 mira esperanzado poder llegar a la carrera donde siempre es uno de los favoritos.

“Se me desprendió un pedazo de hueso del codo y me dijeron que tengo oportunidades de llegar a Valpo. Vamos a ver cómo me siento en los próximos días y cómo evoluciona, pero la intención es correr en marzo”, concluyó Ferreira.