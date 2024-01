A 19 grados bajo cero, y con una sensación térmica de -30°, los campeones defensores de la NFL, Kansas City Chiefs, mantuvieron este sábado su paso en busca del nuevo título al eliminar por 26-7 a los Miami Dolphins en la ronda de comodines.

El partido jugado en el Arrowhead Stadium, casa de los Chiefs, se convirtió en uno de los más fríos en la historia de la NFL.

El juego con la temperatura más baja en la historia es el denominado “Ice Bowl”, que se jugó el 31 de diciembre de 1967 entre los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys en el Lambeau Field, bajo una sensación térmica de 41 grados por debajo de cero.

En el partido, Patrick Mahomes terminó con 262 yardas y un envío de anotación para los Chiefs. En Miami, Tua Tagovailoa -quien debutó en Playoffs- pasó para 199 yardas y un touchdown, pero fue interceptado una vez y capturado en dos ocasiones.

De todas formas, el resultado pasó a segundo plano debido a las impactantes imágenes que dejó el encuentro debido a las bajas temperaturas.

Una de las más comentadas fue la de Andy Ried, entrenador en jefe los Chiefs, a quien se le congeló su bigote.

Vale recordar que otro duelo de la ronda de comodines, el de Buffalo Bills ante Pittsburgh Steelers, se postergó para el lunes debido a un temporal de nieve que azotó a Nueva York.