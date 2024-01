Las Diablas, la selección chilena femenina de hockey césped, se estrenaron este sábado con una derrota en el Preolímpico de Ranchi 2024, en India.

El combinado que dirige Sergio ‘Cachito’ Vigil se inclinó sin apelación por 3-0 ante su similar de Alemania. Las europeas, quintas del ranking mundial, hicieron valer su favoritismo y dieron un paso importante en el torneo que entrega tres cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las germanas impusieron desde el arranque una presión en ataque y no tardaron en cumplir el objetivo al anotar dos goles en el primer cuarto del partido. La primera anotación fue obra de Selin Oruz, a los 7 minutos, tras aprovechar un rebote durante un córner corto.

Poco después, a los 10’, Jette Fleschütz marcó el segundo tanto. Capturó con un fuerte remate un balón que quedó suelto, tras una desinteligencia de la zaga nacional.

En la segunda fracción, Alemania continuó con el dominio y sentenció la brega a los 38 minutos con la conquista de Lisa Nolte, quien anotó a placer.

Apuntar que Chile ha afrontado dos preolímpicos previos, en Azerbaiján y Japón, y en ambos no logró alcanzar la clasificación para la cita de los cinco anillos.

El seleccionado nacional alineó en su debut con Natalia Salvador, Fernanda Villagrán, Denise Rojas Losada, Fernanda Flores, Manuela Urroz, Camila Caram, Francisca Tala, Constanza Palma, Agustina Solano, Paula Valdivia, María Maldonado. Suplentes: Valentina Cerda, Domenica Ananias, Fernanda Arrieta, Consuelo De Las Heras, Simone Avelli, Josefina Khamis, Antonia Morales Orchard. DT: Diego Amoroso

El próximo encuentro de Las Diablas será este domingo 14 de enero ante República Checa desde las 03:30 horas de Chile.

𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲 𝟑-𝟎 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐞

Clinical Germany open their FIH Hockey Olympic Qualifiers 2024 campaign in Ranchi with a 3-0 win in their Pool A encounter against Chile. #EnRouteToParis

📲 – Download the https://t.co/igjqkvzwmV app to stream all the games… pic.twitter.com/lkUxhe6k2J

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) January 13, 2024