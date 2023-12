No son las mejores horas del año en el último día del 2023 para el atletismo internacional, todo esto luego de que la vida de un brillante corredor ugandés llegara a su fin al ser encontrado su cuerpo a un costado de la carretera en la localidad Kimunu a Eldoret en Kenia.

Según los antecedentes entregados por la policía del país africano, el cuerpo de Benjamín Kiplagat de 34 años se encontró en el auto de su hermano en la noche del sábado en donde se detectó heridas corto punzantes en su pecho y una más profunda en su cuello, lo que impulsa la hipótesis de que fue asesinado.

El representante de Uganda en 3 Juegos Olímpicos en la categoría de 3.000 metros planos, 6 Mundiales de atletismo y plata en en el Mundial junior de Polonia en 2008, se encontraba en la localidad de Valle del Rift, ciudad conocida por sus centros de alto rendimiento para deportistas, lugar aledaño en donde se ubicó el vehículo con el cuerpo sin vida de Kiplagat.

Quienes notificaron de su deceso fue World Athletics, quienes en su cuenta oficial de X (anterior Twitter), detallaron que “estamos consternados y entristecidos al enterarnos del fallecimiento de Benjamin Kiplagat. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus amigos, familiares, compañeros y compañeros deportistas. Nuestros pensamientos están con todos ellos en este momento difícil”.

World Athletics is shocked and saddened to hear of the passing of Benjamin Kiplagat. We send our deepest condolences to his friends, family, teammates and fellow athletes. Our thoughts are with them all at this difficult time. https://t.co/x74j5xRvex pic.twitter.com/XvW8k5Gwss

— World Athletics (@WorldAthletics) December 31, 2023