Las Diablas terminaron este sábado su participación en el Mundial de Hockey Femenino Junior Chile 2023 que finaliza este domingo en las canchas del Estadio Nacional Claudia Schüler.

En el primer partido del turno vespertino, las representantes nacionales cayeron por 2-1 frente a Corea del Sur en la definición por el undécimo y duodécimo puesto.

🇨🇱🇰🇷🏆🏑 Corea del Sur se queda con la 11º ubicación La escuadra asiática superó al equipo chileno en un ajustado encuentro y se despiden de la cita mundial con una victoria. ¡Gracias por todo, #DiablasJunior! 👏🏼 #JWCChile2023 #RisingStars #MásHockey #FIH pic.twitter.com/H9lUyQz2IC — Federación Chilena de Hockey Césped (@chile_hockey) December 9, 2023

La única conversión del elenco que conduce Alejandro Gómez fue obra de la capitana Francisca Irazoqui, una de las figuras que tuvo el equipo durante la competencia.

Con este resultado conseguido en el césped de Ñuñoa, Chile dio por finalizada su presencia y el entrenador proyectó lo que viene para la escuadra Sub 21 que sigue trabajando para complementar el éxito de las selecciones adultas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Entramos con el ranking 16 y terminamos en el 12, eso siempre es positivo. Creo que jugar un Mundial siempre es un crecimiento y nos deja mucho análisis para el futuro. Arrancamos de nuevo en enero, algunas chicas ya pasan (de la categoría) y otras de las más jóvenes van a seguir con nosotros”, expresó el coach argentino.

🎶🤩🏑🎸 Cosas que pasan en el Mundial La parcialidad inglesa disfrutó de las semifinales y, en el entretiempo, disfrutaron de la música y pasaron el rato entonando clásicos junto a un guitarrista. #JWCChile2023 #RisingStars #MásHockey #FIH pic.twitter.com/EHJp2s8p3e — Federación Chilena de Hockey Césped (@chile_hockey) December 9, 2023

¿Qué viene ahora para las Diablas?

“Empezaremos un proceso para junio pensando en el panamericano de Canadá y ahí estaremos los mismos entrenadores. Después de eso se verá que sigue para nosotros y para la federación”, describió Alejandro Gómez luego del encuentro frente a las asiáticas.

“Necesitamos más de estos torneos, obviamente no se puede tener todos los días un Mundial, pero sí competir más seguido en este nivel contra cualquiera de estos equipos. Esto nos ayuda a nosotros en el crecimiento y, además, debemos crecer en el torneo nacional, marcar más la diferencia, ser más competitivos, entrenar más y ser más exigentes”, analizó.

Los resultados de la jornada en el Mundial de Hockey

Canadá 3 – 5 Nueva Zelanda (15° puesto)

Zimbabue 1 – 6 Sudáfrica (13° puesto)

Chile 1 – 2 Corea del Sur (11° puesto)

Estados Unidos 2 (2) – 2 (4) India (9° puesto)

Programación de este domingo

12:15 horas / España vs. Japón (7° puesto)

14:30 horas / Alemania vs. Australia (5° puesto)

17:00 horas / Inglaterra vs. Bélgica (3° puesto)

19:15 horas / Países Bajos vs. Argentina (Final)