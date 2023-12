En 2022, luego de 17 horas de extenuante carrera, la chilena Carla Fuenzalida se quedó con el primer lugar en los 100 kilómetros femeninos de Vulcano Ultra Trail.

Ahora, para la edición 2023, la nacional regresó a Puerto Varas con ganas de revalidar su título y mejorar su registro del año pasado.

En conversación con BioBioChile, Fuenzalida dio detalles de cómo se preparó para esta nueva versión y contó sobre sus expectativas para triunfar -otra vez- en esta competencia.

“Vengo mentalizada en revalidar el título. Nunca me fijo en quién viene, pero si me permito ser un poco más ambiciosa, quiero bajar las horas del año pasado”, dijo la seleccionada nacional de Ultra Trail.

“Voy con muchas ganas, pero siempre con humildad. Tengo muchas ganas de llegar a la ruta, porque uno puede haber trabajado mucho pero siempre el que manda es el volcán”, añadió Carla.

Luego, la actual campeona de los 100K de Vulcano Ultra Trail remarcó que “tengo más experiencia que el año pasado, trabajé mucho con una nutricionista, estudié mucho sobre alimentación”.

“El año pasado, los últimos 20 kilómetros los corrí con la guata cortada, no entendía mucho de alimentación, tuve algunos problemas técnicos. Hoy soy una corredora más completa que el año pasado”, avisó también Fuenzalida.

Para cerrar, la seleccionada chilena reparó en que “creo que este año no me preparé tanto en lo físico, o no como yo hubiera querido. Eso me tiene un poco dudosa, pero el fondo y la experiencia están”.