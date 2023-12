La NFL, la liga de Football Americano de Estados Unidos, vivió este fin de semana una escena pocas veces vista en el deporte.

Alvin Kamara, jugador de los New Orleans Saints, lesionó la pierna de un árbitro tras caer encima de él luego de una jugada en ataque ante los Detroit Lions.

Fue en el segundo cuarto del partido jugado este domingo que, tras ser tacleado hacia un costado de la cancha, Kamara aterrizó en la pierna del referí Nick Piazza.

Las imágenes mostraron brevemente al árbitro tendido en el suelo y con evidentes síntomas de dolor, mientras el juego se reiniciaba con la jugada a favor de los Saints.

Sin embargo, minutos después se vio al referí siendo retirado en ambulancia del estadio de New Orleans.

De acuerdo a Infobae, medios locales hicieron público el diagnóstico del juez herido en el partido de la NFL.

“Nick Piazza, el miembro del cuerpo arbitral que resultó herido durante el partido Lions-Saints, sufrió una dislocación de rodilla y se está recuperando en el Hospital Universitario. Se espera que no necesite cirugía para la recuperación”, indicaron desde el centro médico.

Saints Lions game, Kamara rushes to the sideline, guy goes down with a broken leg omg pic.twitter.com/4VfgPIQrRc

— Tedd Buddwell 🏀🏈 (@TedBuddy8) December 3, 2023