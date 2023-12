Nunca antes visto. El atleta estadounidense Brian Grubb hizo historia al combinar dos extremas disciplinas en una impresionante hazaña. A bordo de su wakeskate, el tres veces campeón del mundo de esta disciplina recorrió 94 metros de la piscina infinita más elevada del mundo, ubicada en lo más alto del Dubai Address Beach Resort, impulsado por nada menos que un drone.

Pero la hazaña de Grubb no terminó aquí. Al llegar al borde de la piscina, el atleta salta en una rampa y se lanza al vacío, desde los 77 pisos de altura del edificio, para luego frenar la caída con la ayuda de un paracaídas. Vertiginosos segundos que quedarán para el recuerdo como una de las maniobras más arriesgadas que se hayan intentado.

“WakeBASE” es el nombre de esta histórica movida, que el atleta de Red Bull lleva soñando por más años. “Quería ser la primera persona en combinar el Wakeskating con el salto base, y empujarme a los niveles más altos de mis deportes. He tenido esta idea durante siete años, y no hay día en que no haya estado pensando en este proyecto”, cuenta el atleta de Red Bull, quien considera el hito como la culminación de 20 años practicando sus dos grandes pasiones.

Para lograrlo, Grubb debió diseñar y construir un drone que pudiese tirarlo, y también debió mejorar sus habilidades de salto base. Para esto, contactó a Miles Daisher, legenda con más de 4.500 saltos registrados. Al mismo tiempo, debió encontrar un lugar con agua a gran altura, siendo el edificio escogido en Dubai el ideal.

“El edificio está hecho para nosotros. La forma en la cual la piscina se curva es perfecta, siendo todo lo que necesitábamos para instalar la rampa, aterrizando en una amplia área de plata”, explicó.