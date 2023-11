La jornada inaugural del Mundial de Hockey Femenino Junior Chile 2023 promete grandes emociones. Las Diablas debutan este miércoles a las 20:30 horas frente a Sudáfrica, pero media hora antes se desarrollará la ceremonia inaugural donde se bautizará a las canchas del Estadio Nacional con el nombre de Claudia Schüler.

La legendaria arquera falleció de cáncer el 27 de marzo de este año y su legado imborrable sigue vigente en la interna de todas las selecciones nacionales y el deporte chileno. Defendió al país por 18 años, disputó la Copa América, los Juegos Suramericanos y Panamericanos y, además, fue parte del histórico plantel que clasificó al Mundial adulto de Países Bajos y España.

Con la presencia del ministro del Deporte, Jaime Pizarro; la subsecretaria, Antonia Illanes; el presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica; el director del IND, Israel Castro y el presidente de la federación de Hockey de Chile (Fehoch), Andrés de Witt; el torneo arrancará de manera oficial con un evento que tendrá la memoria de la ex portera como eje central en la antesala del duelo contra las sudafricanas.

El homenaje consta de la exhibición de video en la pantalla del recinto donde se mostrarán imágenes de Schüler con un emotivo discurso que será acompañado de un dron y una camiseta gigante que bajará desde el cielo. Además, se destapará un volumétrico con su nombre y la leyenda ‘#11+1’ como un símbolo de que la referente permanecerá siempre junto al equipo.

10:00 horas / Corea del Sur vs. Zimbabue / Grupo B

12:00 horas / Países Bajos vs. Australia / Grupo A

14:00 horas / India vs. Canadá / Grupo C

16:00 horas / Argentina vs. España / Grupo B

18:00 horas / Alemania vs. Bélgica / Grupo C

20:00 horas / Ceremonia inaugural y homenaje a Claudia Schüler

20:30 horas / Chile vs. Sudáfrica / Grupo A