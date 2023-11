El entrenador de la selección chilena femenina de Hockey Césped, Sergio ‘Cachito’ Vigil, no escondió su emoción a la hora de recordar el cariño que ha recibido en el país por su trabajo al frente de las ‘Diablas’.

El técnico de origen argentino dirige desde fines de 2015 a las chilenas y viene de dos temporadas de ensueño. En el 2022, Chile disputó un histórico primer Mundial adulto, en España y Países Bajos, y conquistó la medalla de oro en los Odesur de Paraguay con un triunfazo sobre Argentina en la final.

Y en este 2023 festejó una emotiva medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago, tras vencer por 2-0 a Canadá por el último lugar del podio.

‘Cachito’ es pieza clave en este sólido rendimiento del combinado nacional, que ahora quiere llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, en Francia.

“Chile y la comunidad del hockey ha sido la culpable de que me enamore de estar aquí, en este sueño del hockey chileno”, indicó un emocionadísimo Vigil al Canal CDO.

“Me han regalado la confianza y el afecto para que haga de Chile y del sueño del hockey chileno mi propia casa… Soy feliz. He tenido 7 años de cariño, de afecto, de compromiso, de afecto”, complementó.

Además, el ganador del oro en una Copa del Mundo (2002), una Champions Trophy (2001) y unos Panamericanos (1999) con Argentina señaló que “yo extraño mucho a mi familia, a Marcelo y a Thiago, son seis a siete días que los veo en el mes, pero la familia del hockey chileno me acompaña y me ha acompañado siempre”.

“Soy un afortunado de que me hayan abierto las puertas para hacer lo que más amo, que es perseguir sueños, sueños deportivos y humanos. El staff, las jugadoras, la federación, el Coch, ustedes, los clubes, el hockey masculino y femenino me ha abierto las puestas de su casa y me hacen sentir de la familia”.

Respecto a su próximo sueño en el hockey criollo, el experimentado estratega fue claro. “No vamos a parar hasta estar en los Juegos Olímpicos de París. No vamos a parar hasta abrir la puerta de París. Vamos a entrar”.