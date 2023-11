Jacob Decar se convirtió el pasado 24 de octubre en protagonista del Team Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, tras alcanzar la medalla de bronce en la final del ómnium en el ciclismo.

En el velódromo del Parque Peñalolén, el oriundo de Buin se quedó con el último puesto del podio al totalizar 121 puntos en la prueba. El oro fue para el peruano Hugo Ruiz, quien terminó con 125 unidades.

Consignar que Decar debió competir en el histórico evento multideportivo con ruedas prestadas.

🇨🇱🥉🚴 Ovación para el medallista Jacob Decar le aportó al Team Chile su presea número 22 en los Juegos Panamericanos y así le retribuyó el público al joven atleta nacional.#Santiago2023SinLímites pic.twitter.com/dPBKyu8me5 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 24, 2023

Con el fin de seguir sacando la cara por el país, Decar hizo recientemente un desesperado llamado para conseguir dinero, cerca de $2.900.000 pesos, para así poder adquirir dos ruedas para su bicicleta.

“Estoy necesitando ayuda porque debo comprarme unas ruedas de competencia que son bastante caras y no tengo el dinero para comprarlas. Ellas son una parte esencial de la bicicleta y se ocupan para las competencias y siempre he tenido que estar consiguiéndomelas”, indicó el deportista de 22 años en un video.

“Del 7 al 10 de diciembre es el Campeonato Nacional y no tengo las ruedas para competir… En los controles selectivos me he tenido que conseguir ruedas con amigos o conocidos para poder presentarme y clasificar a las competencias en las que siempre he estado sacando medallas”, complementó.

Finalmente, Decar logró reunir el dinero para adquirir una rueda lenticular trasera Disc-T y una rueda de aspas Five-T para continuar compitiendo por Chile en las pistas.