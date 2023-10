Llegó último a la largada, pero cruzó la meta primero. El brasileño Fernando Nazario se quedó con la victoria en la carrera de 14 kilómetros de Ultra Paine 2023.

El reconocido atleta de Trail Running ya había celebrado este sábado, al imponerse en los 42K, pero no contento con eso volvió a las pistas este domingo para el segundo día de competencia.

Lo hizo con un tiempo de 1 hora y 12.51 minutos aunque, según reconoció a BioBioChile, no esperaba quedarse con el primer lugar.

“Pensé en intentar estar entre los cinco primeros. Como ayer hice mucha fuerza en los 42K, creí que mi cuerpo no respondería bien. Pero eso no pasó, corrí en las subidas y fui avanzando lugares”, contó Nazario en la línea de meta, donde lo esperaban su esposa e hijo.

Consultado por cómo lo hizo para preparar su cuerpo para otra intensa carrera de Ultra Paine en menos de 24 horas, el brasileño dijo que basó su alimentación en arroz y Gatorade.

“Al final de ayer me coloqué unas medias de compresión y me hidraté muy bien. Comí mucho carbohidrato y, durante los 14K, me tomé dos geles y una botella de agua”, detalló Fernando.

Vale recordar que Nazario, en la primera jornada, tardó 4:06.23 horas en ganar el tramo de 42 kilómetros.