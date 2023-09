Ya están listos los representantes de Chile para encabezar la delegación que se presentará, este 17 de noviembre, en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023: el nadador Vicente Almonacid y la tenimesista Tamara Leonelli.

“Es un tremendo orgullo, una gran responsabilidad, porque más allá de llevar la bandera, llevamos a todos nuestros compañeros detrás de nosotros”, sostuvo Leonelli.

“Es maravilloso. Va a ser una gran experiencia, nunca había tenido este honor, y qué mejor que sea acá en Santiago”, agregó la medallista de oro en Lima 2019 y actual presidenta de la Comisión de Deportistas Paralímpicos.

En la misma línea, el nadador Almonacid, también presea dorada en la cita continental de Perú y campeón del mundo en 100 metros pecho el año pasado en Portugal, dijo que “para mi era un sueño llevar esta bandera y más aún ahora que es en casa, estoy muy feliz y ansioso que empiecen estos Juegos”.

Sobre lo que será el desfile, el nadador agregó que “mi imaginación no alcanza para dimensionar la magnitud que va a ser esa ceremonia en un estadio completo, lleno de chilenos. Me pone muy contento, se me eriza un poco la piel de solo pensarlo y lo veo como algo muy grande”.

Cabe recordar que el Team Para Chile estará conformado por cerca de 180 deportistas en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Este evento se desarrollará en 15, sedes distribuidas en 6 comunas de la Región Metropolitana.