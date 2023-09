A exactos 30 días del inicio de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, los deportistas que representarán al Team Chile en el evento multideportivo más trascendental en la historia de nuestro país, afinan los últimos detalles de cara al inicio de las competencias.

Varios son los deportes que tienen una buena oportunidad de sacar medallas para Chile en Santiago 2023, siendo el BMX Freestyle y el Skate dos de los más relevantes en este sentido. Tres de las cartas femeninas más relevantes de la escena nacional e internacional de los deportes urbanos se asoman como candidatas, siendo el proceso de preparación bastante arduo.

En el Skate, Josefina Tapia y Valentina Petric son dos riders nacionales que durante años se han destacado en campeonatos nacionales e internacionales, obteniendo buenos resultados, incluyendo el campeonato Rey de Reyes, la competencia más relevante en Chile. Josefina Tapia, además, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, todo un hito para la disciplina.

“Me he tomado la preparación de estos Juegos Panamericanos de manera muy profesional. Me he asesorado física, nutricional y psicológicamente con mi equipo. He entrenado en Chile prácticamente a diario, y viajé a Brasil en dos oportunidades y a Roma para seguir perfeccionando mi técnica y mejorando mi nivel para representar a Chile de la mejor manera en estos juegos”, comenta precisamente desde Brasil Josefina Tapia, atleta del Team Vans.

“Mi preparación para los Panamericanos ha sido mucho viaje. No hay ucho donde practicar, así que estuve dos semanas entrenando en Brasil. Justo antes de los Panamericanos, entre el 1 al 8 de octubre, tengo un Mundial en Roma que suma puntaje para los Juegos Olímpicos”, agregó.

“Mis expectativas y sensaciones son súper altas, de tener una experiencia única y muy especial. Nunca he tenido una competencia como local, así que va a ser una experiencia diferente y con el apoyo del público muy fuerte. Va a ser una fiesta del deporte muy grande en Chile, sobre todo para las nuevas generaciones, que se podrán inspirar en estos ejemplos”, remata Tapia.

Valentina Petric es otra de las chilenas que estará presente en Santiago 2023. Dueña de un estilo muy agresivo y particular, la deportista Vans competirá en la modalidad Street, donde se medirá con las mejores de la región.

“Nos conocemos muy bien con todas las competidoras, porque nos topamos siempre en las competencias de Chile o fuera. El nivel es muy alto, pero me he preparado de la mejor manera para llegar en mi nivel más alto a los Panamericanos. Chile tiene un muy buen nivel de skate y eso es lo que queremos demostrar”, complementó Petric.

Otra de las cartas fuertes de los deportes urbanos femeninos es Macarena Pérez. La deportista chilena brilla en el BMX Freestyle y su preparación y últimas competencias así lo validan. Se proclamó campeona de los últimos Juegos Suramericanos de Paraguay al colgarse el oro tras un impecable backflip.

Macarena vive en Estados Unidos y está radicada hace varios años, lo que le ha permitido codearse con la élite mundial, situación que le permite viajar por todo el mundo disputando siempre el podio.

Víctor Muñoz, atleta Vans y Entrenador del Team Chile de BMX comenta el trabajo y el esfuerzo que ha puesto Macarena Pérez de cara a su participación en Santiago 2023, sobre todo después de una caída en Glasgow que no le permitió clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Macarena se ha tomado esta participación en los Juegos Panamericanos muy seriamente. Está hoy concentrada en Estados Unidos en el complejo de Daniel Dhers, medallista Olímpico venezolano, en Carolina del Norte. Ella se está preparando para la última Copa del Mundo que se realizará en China del 12 al 15 de octubre. Luego vuelve a Estados Unidos para seguir entrenando y llegar de la mejor manera a Santiago 2023”, apunta Víctor Muñoz.

“Mi preparación ha sido intensa y he estado en muchas competencias que me han permitido seguir mejorando y afinando mi nivel. Estuve en una Copa del Mundo en Bélgica y Gran Bretaña, y antes de Santiago 2023 en China. Medirse siempre contra las mejores del mundo es un desafío físico y mental muy alto, por lo que espero que esto me ayude a conseguir un buen desempeño en Santiago”, cerró Macarena Pérez, atleta Vans.

De esta forma, las tres cartas femeninas de los deportes urbanos nacionales se preparan a solo días del inicio de Santiago 2023, un evento que puede marcar un quiebre en la carrera de estas tres riders nacionales, compitiendo de local y con el apoyo del público en todo momento.