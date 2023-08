El jinete Sean Kirrane dio la sorpresa en el tradicional Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe Stakes, una de las carreras más reconocidas del circuito británico de hípica.

Sin embargo, el triunfo del irlandés de 23 años fue opacado por el festejo de, Jolene De’Lemos, la dueña del caballo ganador “Live In The Dream en York”.

De acuerdo a Infobae, la mujer era pura alegría tras la victoria del equipo del que es propietaria junto a su esposo Steve y, en una inesperada reacción, besó en la boca al jinete vencedor.

Sean Kirrane quedó confundido por la rápida escena y lució una incómoda sonrisa en su rostro, mientras intentaba disfrutar su instante de gloria.

De acuerdo al citado medio, el beso que Jolene le dio al jinete ocurrió con su esposo a pocos metros.

La escena hizo a muchos recordar el bullado beso que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, le dio a la jugadora Jennifer Hermoso tras la final del Mundial Femenino.

All the love for Sean 💋😘❤️

Winning jockey, Sean Kirrane gets a warm welcome back to the parade ring by Jolene, the owner of Live In The Dream #ITVRacing | #EborFestival | #Nunthorpe | @sb_kirrane | @Stevejolenedel1 | @ChampionsSeries pic.twitter.com/lKHewtzIyT

— ITV Racing (@itvracing) August 25, 2023