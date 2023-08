El golfista chileno Guillermo ‘Mito’ Pereira conservó en la presente jornada la tercera posición del St. Andrews Bay Championship, en Escocia, e irá este domingo por su primer título del año.

El deportista nacional brilla esta semana en el certamen correspondiente al Asian Tour. Este sábado entregó una tarjeta de 67 golpes (5 bajo al par), luego de anotar seis birdies y un bogey.

Tras la ronda 3, el golfista de 28 años acumuló 201 impactos (15 bajo el par), ubicándose a solo dos golpes del líder de la clasificación, el estadounidense Turk Pettit (-17).

El segundo puesto es para el australiano Matt Jones (-16), quien hoy registró 66 impactos (6 bajo el par).

De esta forma, ‘Mito’ enfrentará el último recorrido con la chance intacta de poder consagrarse como el mejor en campo escocés, un certamen en el que comparten jugadores de la gira asiática con otros de LIV Golf.

Recordar que Pereira y Joaquín Niemann serán los máximos exponentes nacionales en el golf de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, evento multideportivo que se desarrollará del 20 de octubre al 5 de noviembre.

Turk Pettit 🇺🇸 is in the process of putting together far and away the best tournament of his short professional career after shooting an incredible bogey-free 62 to take the third-round lead at the St Andrews Bay Championship.⛳#SABC #InternationalSeries #whereitsAT

— Asian Tour (@asiantourgolf) August 26, 2023