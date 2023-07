El ciclista danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) rubricó este domingo su segundo Tour de Francia seguido en la 21ª y última etapa celebrada sobre 115,1 kilómetros entre Saint-Quentin-en-Yvelines y los Campos Elíseos de París, donde ganó en un bonito esprint a cuatro bandas el belga Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe).

Vingegaard, de 26 años, repitió triunfo después de tres semanas de lucha con el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien apretó hasta el sábado para al menos desquitarse de su inesperada baja física el miércoles en el Col de la Loze.

El danés, tras la conquista de su segunda Grande Boucle seguida, se lleva la parte más importante del monto total en premios de 2,5 millones de euros. Ingresará 538.970 de la divisa europea (Cerca de 500 millones de pesos chilenos).

El Jumbo-Visma volvió a ser el mejor equipo y llevó la voz cantante también en la entrada al circuito de los Elíseos. Vingegaard disfrutó de su paseo triunfal, sin más sobresaltos en una edición intensa como el mano a mano con Pogacar que sigue reinando en el pelotón. El danés lleva la voz cantante.

Pogacar se tuvo que conformar con ese triunfo en Le Markstein Fellering, donde se desquitó del bajón que le costó el Tour. Quedó en duda si no le dio el fuelle para pelear con Vingegaard o si su muñeca rota en la Lieja-Bastogne-Lieja en abril aún no estaba para tres semanas de batalla diaria. Con todo, Pogacar guardó el segundo escalón del podio, con su compañero Adam Yates, tercero.

La jornada final fue tranquila. El italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) pasó el primero por la Côte du Pavé des Gardes (4ª, km 42,8) para celebrar su victoria en la clasificación de la montaña y con la entrada a los Campos Elíseos, a 56 kilómetros de meta, comenzaron los ataques, con Pogacar probando un último intento.

El Jumbo no dejó solo a su mayor rival y la escapada quedó neutralizada a 33 kilómetros de meta. A 30 kilómetros del final se fraguó una nueva fuga con Simon Clarke (Israel-PremierTech), Frederik Frison (Lotto-dstny) y Nelson Oliveira (Movistar Team), pero fueron cazados 10 kilómetros después.

Así, el esprint más conocido del mundo entró en escena, con un ataque impredecible que terminó con cuatro bicis a la par, y ‘foto finish’ para revelar la victoria de Meeus, por delante del también belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), el neerlandés Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) y el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Tadej Pogacar se llevó por cuarta vez consecutiva la clasificación de los jóvenes y el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) fue campeón por puntos.

⏪ The last KM of the #TDF2023, and the last Champs-Elysées finish until the #TDF2025, with a surprise winner

⏪ Le dernier KM du #TDF2023, et la dernière arrivée sur les Champs-Elysées jusqu'au #TDF2025, avec un vainqueur surprise. pic.twitter.com/HBZk3rGEoA

— Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2023