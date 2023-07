Banco Santander anunció la firma de un acuerdo plurianual con el deportista español Jon Rahm, uno de los mejores golfistas del mundo.

Rahm es una figura del deporte mundial que nació en España, vive en Estados Unidos y cuenta con gran impacto global, especialmente en algunos de los principales mercados del banco en América y Europa. El español reveló el acuerdo en la rueda de prensa que se celebró este miércoles durante el Open Championship en el Royal Liverpool Golf Club (Reino Unido).

El golfista, de 28 años, juega un promedio de 22 torneos al año en los principales mercados del banco en todo el mundo. El deportista ayudará a la marca Santander a aumentar su visibilidad en Norteamérica, ya que juega la mayor parte de su calendario de competiciones en Estados Unidos, donde Santander cuenta con una presencia relevante.

Vale destacar que Rahm cuenta con 19 victorias en su carrera en todo el mundo; entre ellas, dos majors: en 2021 en el US Open en Torrey Pines y una victoria en el Masters de Augusta a principios de este año.

Couldn’t be more excited to be part of the @bancosantander family!! https://t.co/jeqVLDpXJv

— Jon Rahm Rodriguez (@JonRahmpga) July 18, 2023