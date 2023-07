Una caída provocada por el contacto del brazo de un espectador con un ciclista en plena etapa involucró a una veintena de corredores, afectando sobre todo a los hombres del Jumbo Visma, el equipo del líder Jonas Vingegaard.

La montonera se produjo en el km 52 de la decimoquinta etapa, cuando un seguidor tocó con el brazo del estadounidense Sepp Kuss, quien cayó sobre el asfalto provocando una enorme caída.

El propio Kuss, Van Baarle y Van Hoodonck (Jumbo), Biniam Girmay (Intermarché) y Egan Bernal (Ineos) estuvieron entre los afectados.

Afortunadamente, el accidente no provocó daños graves y los ciclistas implicados en la caída pudieron volver a subir a sus bicicletas y reanudar el recorrido que se disputó entre Les Gets y Saint Gervais Mont Blanc.

Tour de France: spectator causes massive peloton pile-up for the sake of a selfie. SMH.

pic.twitter.com/4NJzMgsYxU

— The Fall Of Rome (@LaCadutaDiRoma) July 16, 2023