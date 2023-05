Una carrera en Shiraz, en la zona centro-sur del país, ha desatado un terremoto al interior de la Federación de Atletismo de Irán que ya incluye la renuncia de varios altos dirigentes.

Y es que el citado evento acabó transformándose en una plataforma de protesta para varias mujeres que, desafiando a las autoridades, compitieron a rostro descubierto y sin usar el hiyab.

La prenda, vale mencionar, es el tradicional velo que cubre la cabeza y el pecho de las mujeres musulmanas y que es de uso obligatorio en el país asiático.

Según Marca, las imágenes de varias atletas en tenida deportiva y sin tapar sus rostros -con la cara difuminada, para que no puedan ser reconocidas- han dado la vuelta al mundo y han indignado a las autoridades iraníes.

A tal punto escaló el caso que se ha nombrado al fiscal provincial, Mustafa Bahraini, para que investigue lo sucedido en Shiraz, ya que también muchas mujeres sin velo presenciaron la carrera.

Por su parte, pese a que no tenía responsabilidad con la carrera, el presidente de la Federación Iraní de Atletismo, Hashem Siami, debió renunciar a su puesto.

Cabe mencionar que las protestas de mujeres en Irán tuvieron un incremento en el final de 2022, luego de la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, mientras estaba bajo la custodia de la “policía moral” por, presuntamente, violar la regla del hiyab obligatorio.

The struggle of Iranian women with the Islamic Republic over the mandatory hijab continues. This time the women of Shiraz participated in athletics competitions without the mandatory hijab. The prosecutor of Shiraz says that he has summoned the offenders, but the government's… pic.twitter.com/XDKOacWOYC

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) May 6, 2023