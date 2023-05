Bad Bunny volvió a lucirse en la WWE, la compañía de lucha libre más importante del mundo, tras vencer a Damian Priest en el evento Backlash Puerto Rico.

Ambos se enfrentaron en un combate de reglas callejeras “estilo San Juan”, que tuvo golpes con objetos contundentes, planchas sobre mesas y la intervención de legendarios peleadores de la compañía.

Ya la entrada del ‘Conejo Malo’ fue muy comentada, con un estadio repleto en la capital puertorriqueña cantando “chambea”, uno de los primeros éxitos musicales del artista.

Sobre el combate, uno de los momentos más espectaculares fue el suplex que Priest le aplicó a Bad Bunny sobre una mesa, poniendo en riesgo la salud del cantante urbano.

Luego, el ‘Conejo Malo’ recuperó la ventaja a punta de golpes sorpresa y con objetos contundentes (bates, sillas y botes de basura), aunque la intervención de Finn Balor y Dominik Mysterio pusieron en aprietos a Benito.

Sin embargo, salieron en su ayuda los legendarios Rey Mysterio y Carlito, quien retornó a la WWE luego de muchos años. Junto a ellos, también reapareció el local Savio Vega.

