La leyenda del boxeo Mike Tyson se tomó las Redes Sociales tras una entrevista en Estados Unidos donde escogió el KO favorito de su carrera.

El expúgil y múltiple campeón mundial, conversó con ESPN y llamó la atención de todos por su elección.

“El de Pinklon Thomas”, escogió sin dudas.

When you think of savage knockouts that came through a series of unanswered punches, what comes to mind?

Mercer-Morrison will be a popular answer but here is Tyson’s KO of Pinklon Thomas. pic.twitter.com/lmC0yF01Fe

— Steve Boxman (@SteveBoxman) January 31, 2023