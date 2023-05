Los estadounidenses Jayson Santana y Kenneth Jamerson protagonizaron el pasado fin de semana un combate de boxeo que, para muchos, es la pelea más polémica y desleal del último tiempo.

Ambos pugilistas midieron fuerzas en una velada organizada por One One Six Boxing, en Memphis (Estados Unidos), y que apenas duró 13 segundos.

Lo anterior, luego de que apenas 3 segundos de iniciada la lucha, Santana noqueara a su rival cuando éste le ofrecía un puño para estrecharlos antes del combate.

De acuerdo a Infobae, Jamerson (de pantalón negro) quiso saludar a su contendiente como es costumbre en el boxeo, pero el ganador (de calzón celeste y rojo) aprovechó el momento para asestar una serie de golpes que acabaron tumbando a su rival.

La respuesta del público fue una lluvia de abucheos hacia el ganador, ya que consideraron desleal y antideportiva la actitud de Jayson Santana.

Sin embargo, desde el citado medio aseguraron que ambos peleadores ya habían estrechado puños antes de la campana inicial y que el gesto de Jamerson solo fue algo de deportitividad.

Jayson Santana (3-0) pulls a play from Money May & lands the quick 1-2 at the opening bell for a KO-1 win over Kenneth Jamerson (0-6) in their flyweight bout from Memphis

📽️One One Six Boxing pic.twitter.com/EUr2uedO4u

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) April 30, 2023