La jugadora italiana de voleibol Julia Ituma, de 18 años, fue encontrada muerta este jueves en Estambul (Turquía) después de caer desde una ventana del hotel de concentración en el que se hospedaba junto a sus compañeras del Igor Novara para disputar los cuartos de final de la Liga de Campeones.

La policía turca, encargada de la investigación, no ha dado una versión oficial de lo sucedido pero, según apuntan medios italianos y turcos, la joven de 18 años podría haberse suicidado.

“Igor Voleibol anuncia con profundo dolor y emoción la prematura muerte de la jugadora de voleibol italiana Julia Ituma. Al parecer, la tragedia ocurrió en las primeras horas del día y la dinámica del incidente está siendo investigada por la policía turca”, explicó el club italiano.

La entidad expresó “sus condolencias y su participación en el dolor de la familia y seres queridos de Julia. El club y todos sus miembros, desconsolados por la pérdida, mantendrán un respetuoso silencio sobre el asunto”, añadió.

Ituma (Milán, 2004), que se desempeñaba en la posición de opuesta, se presentaba como una de las grandes promesas del voleibol italiano y como una sucesora de su compatriota Paola Egonu, máximo exponente nacional.

Era su primera temporada en el Igor Novara. Antes militó en el Club Italia.

La jugadora acumulaba un amplio palmarés con las categorías inferiores de la selección italiana, entre los que se encontraban medallas de oro en el Mundial sub-20 en 2021, en el europeo 2022 con la selección sub-19 y en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano está “siguiendo con suma atención la triste historia de la jovencísima jugadora de voleibol Julia Ituma”.

“El Consulado General tomó medidas de inmediato con los familiares de Julia a quienes está brindando la máxima asistencia mientras se asegura una comunicación constante con el equipo y su director deportivo, así como con la Federación Italiana de Voleibol y las autoridades locales”, explicó el organismo gubernamental.

La Federación de Voleibol Italiana, por su parte, decretó un minuto de silencio en todos los partidos que se disputen entre este jueves y el domingo en memoria de la fallecida.

The European Volleyball family extends the most heartfelt condolences to Julia Ituma’s family, friends and to her club @IGOR_Volley . pic.twitter.com/9zJVW6nALz

— Champions League Volley (@CEVolleyballCL) April 13, 2023