Hace más de dos años, a Nicolás Mendoza (41) le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La enfermedad avanzó rápidamente y sus músculos han dejado de funcionar. Así, el excompetidor de trail running pidió a fines del año pasado que quería volver a cruzar una meta. Sus amigos y familiares tenían la misión de ayudarlo a cumplir el sueño.

Juan Phillips, uno de sus cercanos, relata ese momento: “Él nos había dicho que tenía ese objetivo y nos pusimos a buscar carreras. La mayoría estaba lejos y él no se puede mover a distancias muy largas”. En ese momento, se anunció el Challenge Family Run by Clínica Puerto Varas, que se realizó este sábado en la Región de Los Lagos. “Esa carrera cayó desde el cielo. Me contacté con la directora Loreto Díaz y nos abrió los brazos”, agregó el amigo.

Luego de tres meses de preparación con la esposa Beatriz y sus hijos, Nicolás vivió un día inolvidable: compitió junto a 30 seres queridos en los 3K del Challenge Family Run 2023, en la previa del triatlón internacional que se desarrolla este domingo. Llegó a la meta en 38 minutos y 47 segundos.

Su participación generó emoción y múltiples aplausos en las calles. Había una logística muy bien preparada: algunos amigos se encargaron de trasladarlo, otros calculaban los tiempos porque tenían pausas para comunicarse con él y un grupo se encargó del coche donde llevaron un respirador mecánico.

Nicolás no puede hablar, pero se comunica a través de un aparato que se conecta al computador y que le permite escribir con la vista (Rastreador Ocular Tobii). Así, manifestó su alegría por el sueño cumplido: “Fue increíble, fue bacán tener a todos. Somos capaces de hacer cualquier cosa. Estoy feliz, nunca le había sacado trote a tanta gente”.

Loreto Díaz, directora de la carrera, vivió todo el proceso. Hoy se emocionó en plena Costanera de Puerto Varas, frente al Lago Llanquihue: “Es un privilegio contribuir con un granito de arena a que él cumpla sueños juntos a su familia y amigos. Es lo que refleja nuestro espíritu Challenge Family. Ese es el sello que queremos darle: todos los participantes merecen vivir una experiencia inolvidable. Él es un ejemplo para muchos por la perseverancia y fuerza que tiene”.

Sergio, hermano de Nicolás, ya piensa en el próximo desafío: “Ahora nos dijo que hagamos un trail (carrera de montaña)”, relata con una sonrisa. La motivadora historia provocó una ovación en la meta y el inspirador deportista se fue feliz por concretar un nuevo objetivo en la vida.