El triunfo, probablemente, más criticado de la historia. Eso protagonizó el atleta suizo Jason Joseph durante el Campeonato de Europa bajo techo que se disputa en Estambul, Turquía.

Esto luego de coronarse en la categoría de 60 metros vallas, celebrar en grande, pero no preocuparse por uno de sus compañeros que sufrió una grave caída casi sobre la meta.

7.41s!!🔥🔥

Personal Best ✅

National Record ✅

European Lead ✅

Jason Joseph 🇨🇭 wins the men's 60mH at the European Indoor Championships in 7.41s ahead of Jakub Szymanski 🇵🇱 in 7.56s and Just Kwaou-Mathey 🇫🇷 in 7.59s. pic.twitter.com/XPiTJwtkFu

— oluwadare (@Track_Gazette) March 5, 2023