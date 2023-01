El mundo del atletismo y el deporte ucraniano están de luto. Volodymyr Androshchuk, de 22 años, murió en la guerra de Ucrania tras sufrir un ataque ruso mientras defendía la ciudad de Bajmut.

La noticia sobre el campeón nacional Sub 20 en decatlón, en el año 2019, fue confirmada por el ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko.

“Descansa en paz, Volodymyr. Estamos perdiendo a las mejores personas“, escribió Gerashchenko en sus redes sociales.

Volodymyr Androshchuk, Ukrainian track and field athlete, member of the national team, died in combat near Bakhmut.

RIP, Volodymyr.

We keep losing our best people. pic.twitter.com/4lP8MF147h

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 27, 2023