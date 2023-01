Un equipo de búsqueda y rescate encontró sin vida este lunes a los dos esquiadores desaparecidos en una montaña de 2.100 metros de altura en la prefectura de Nagano (centro de Japón) tras quedar atrapados por una avalancha en la víspera.

Los dos hombres, de nacionalidades estadounidense y austriaca, estaban practicando esquí de travesía fuera de las áreas patrulladas del resort de montaña de Tsugaike, en el pueblo de Otari, junto a otras once personas en tres grupos, todos ellos extranjeros, cuando se produjo la avalancha.

Según informaciones que se desprenden de medios japoneses y norteamericanos, uno de los fallecidos es el campeón mundial de Esquí Acrobático, Kyle Smaine, competidor que estaba en la montaña descendiendo por diversión cuando ocurrió el trágico accidente.

Los otros once descendieron la montaña, nueve a pie y dos en una moto de nieve, y las tareas de búsqueda para los dos restantes no pudieron retomarse hasta esta mañana por las condiciones climáticas y otros factores.

Kyle Smaine, an American freestyle skier who was a halfpipe gold medalist at the 2015 world championships, was reportedly one of two men killed Sunday in an avalanche while backcountry skiing in Japan.https://t.co/qu7Z5NMvyP

— The Washington Post (@washingtonpost) January 30, 2023