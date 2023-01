La delegación nacional de Balonmano comenzó de una amarga manera el Mundial de la disciplina en Suecia-Polonia 2023, con las derrotas ante Irán, España y Montenegro y de quedar eliminada del sueño por el título a nivel planetario.

Sin embargo, posteriormente saltaron a la Copa Presidentes, ronda que define los lugares del 25 al 32 del evento internacional disputado en el Viejo Continente y en esta etapa, no han cedido ningún partido, obteniendo la victoria ante Arabia Saudita, Uruguay y Corea del Sur.

Ahora, ya están instalados en la gran final de la Copa Presidentes y buscarán quedarse con la plaza ante la complicada selección de Túnez, quienes vienen de ser los vencedores del Grupo B y que impusieron sus términos ante Macedonia del Norte.

Con el alza de nivel de jugadores como Felipe García, Rodrigo Salinas, Erwin y Emil Feuchtmann, el entrenador Aitor Etxaburu, tendrá todo a su disposición para quedarse con el mejor puesto en la Copa Presidentes.

Tras algunos altibajos durante la competición, el entrenador de la selección nacional encontró el equipo que le brinda solvencia en defensa y una gran contundencia a la hora de definir de cara al arco rival, venciendo sin mayores sobresaltos a sus últimos adversarios.

El duelo entre ambos elencos está pactado para este miércoles 25 de enero a las 16:30 horas, donde Chile podría quedarse con el trofeo y obtener la posición N°25 en el Mundial de Balonmano.

Today the top eight teams at #POLSWE2023 will become four 🔥 The full schedule for the quarter-finals, as well as the last of the 25–32 placement games ⬇️

Read all about the day 👉 https://t.co/FekifV45xu#sticktogether pic.twitter.com/LDStoylDOa

— International Handball Federation (@ihf_info) January 25, 2023