El Instituto Nacional del Deporte (IND) está en un lío, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) ordenara un sumario interno por la no aplicación de multas a la empresa contratista a cargo de los trabajos en el Estadio Nacional.

El principal reducto deportivo de nuestro país fue cerrado en mayo de 2021 para la construcción del Parque Deportivo en el recinto de Ñuñoa, durante la administración del presidente Sebastián Piñera, y el proyecto debía ser entregado en el quinto mes de 2022.

Sin embargo, la empresa Constructora de Vicente no cumplió con los plazos estipulados y, al día de hoy, las obras para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos siguen inconclusas.

Por lo anterior, según lo revelado por CHV, es que la CGR ordenó sumariar al IND porque no se han cursado multas a la empresa contratista que superan los 1.600 millones de pesos.

De acuerdo a Contraloría, la administración que arribó con el gobierno de Gabriel Boric en 2022 ha vulnerado “los principios de eficiencia, eficacia y control”.

“De no reintegrar el monto de las sanciones pecuniarias no cobradas, procederá a iniciar un juicio de cuentas para cobrar la suma señalada. En lo formal, es el jefe de servicio quien asume la responsabilidad”, detalla el informe de la CGR.

Consultados por CHV respecto al tema, desde el IND aseguraron que se han centrado en completar los trabajos antes de los Panamericanos y Parapanamericanos.

“Lo que nosotros hemos acordado con la empresa es una estrategia que nos permita avanzar en una carta gantt común y nos permita llegar a puerto con esta obra. A diciembre (de 2022) el avance físico es de un 84%. ¿Qué significa eso? Que hemos avanzado”, dijo Israel Castro López, director del ente deportivo.

El directivo, además, detalló que las obras estarán listas en mayo de este año y que “analizan cómo resolver” la aplicación de multas a la empresa Constructora de Vicente.

Por último, Castro detalló que “existen boletas de garantía entregadas por la firma”, las que podrían ser cobradas para cumplir la orden de Contraloría.

