Las Diablas culminaron con la frente en alto el Nations Cup 2022. La selección chilena de hockey femenino finalizó en el séptimo lugar la cita en España, en su primera participación, tras derrotar con claridad este sábado por 4-1 a Sudáfrica.

De esta manera, la escuadra que dirige Sergio ‘Cachito’ Vigil sumó dos victorias, dos derrotas y un empate en el importante certamen internacional, al que llegaron tomando el lugar de Canadá.

Los dos triunfos los consiguió justamente sobre las sudafricanas. En la fase grupal se impusieron por 2-1 y hoy golearon para cerrar de buena forma el torneo.

En tanto, las nacionales cayeron frente a India (1-3) y Corea del Sur (0-1) e igualaron con Japón (1-1). Solo por un gol no lograron acceder a las semifinales.

Las chilenas marcaron en la presente jornada a través de María Maldonado, Denise Rojas, Francisca Tala y Fernanda Arrieta. El tanto de las de África, el empate transitorio 1-1, lo anotó Erin Christie.

De esta manera, Las Diablas ponen punto final a una temporada soñada. Clasificaron a su primer Mundial adulto -terminaron 13º, se coronaron subcampeonas panamericanas y consiguieron una histórica medalla de oro en los Juegos Odesur venciendo a Argentina en la final.

Apuntar que la selección que resulte campeona de la Nations Cup tendrá un cupo asegurado para la Pro League 2023, torneo que reúne a le élite del hockey césped a nivel internacional.

Francisca Tala with a stunning goal on the reverse 🔥🇨🇱@chile_hockey finish the #FIHNationsCup in style with a 4-1 win over South Africa 👏

Watch every game from the final day live on @watchdothockey 📲 pic.twitter.com/mcReaOQrXH

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) December 17, 2022