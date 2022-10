La hija de Dwayne ‘La Roca’ Johnson, Simone, se estrenó como luchadora en la WWE y reveló, quitándose una máscara, que su nombre en el ring será el de Ava Raine.

Simone Johnson, de 21 años, debutó en el pasado episodio de NXT, unas de las marcas de la World Wrestling Entertainment.

Anunció que se unirá al equipo Schism formado por Joe Gacy, Rip Fowler y Jagger Reid.

El debut de Simone Johnson en televisión se dio luego de que Gacy hablara y le diera micrófono a The Dyad (Jagger Reid y Rip Fowler). Luego, se reveló quién estaba detrás de la figura encapuchada parada junto a ellos, aunque se sospechaba que era una mujer porque tenía las uñas de las manos arregladas.

“El amor y la aceptación que The Schism me ha dado, desafía cualquier noción preconcebida de quién se supone que debo ser. Esta familia me complementa. Soy Ava Raine”, señaló la hija de ‘La Roca’ en el cuadrilatero.

Con el anuncio de Simone los Johnson se convierten en la primera saga familiar que llega a una cuarta generación en la historia de la WWE. A ‘Ava Raine’ la precedieron su bisabuelo High Chief’ Peter Maivia, su abuelo Rocky Johnson y su padre Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

“Simone ha hecho historia. Estoy muy orgulloso de ella (…) Es ferozmente independiente. Es muy importante para ella abrir su propio camino. Ella no viene a mí buscando nada, lo cual respeto. Y yo estoy aquí observando y apoyando”, indicó ‘La Roca’.

Consignar que Simone Johnson ha tenido que superar tres operaciones de rodilla para cumplir su sueño de ser luchadora de la WWE.

i’ve found my family ✌🏽🙂 — A V A (@AvaRaineWWE) October 26, 2022