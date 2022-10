Antonia Abraham, figura del remo chileno, exteriorizó su desolación por no poder conseguir la medalla de oro en el single femenino de los Juegos Sudamericanos ‘Paraguay 2022, luego que un junco se enganchara en su bote desde los 1.100 metros.

La penquista encabezaba la prueba con cierta comodidad en la bahía de Asunción, pero su embarcación se enganchó con esta planta de tallo largo y flexible que crece en el agua.

Finalmente, Antonia Abraham finalizó en la tercera plaza la prueba y se colgó la presea de bronce, situación que no dejó para nada contenta a la deportista.

“El lunes todo era dorado y hoy todo tiene otro color y sabor. Es para no creer. Es la medalla que menos me imaginé tener. No es mi lugar ni para el que tanto trabaje”, expresó la deportista en su Instagram.

“Venía ganando hasta los 1000 m con una buena diferencia, pasando en un tiempo de 3:45 y sintiéndome muy fuerte. En los 1000 recién empezaba lo bueno para mí, tenía mucho motor aún. Llegue a los 1100m y se me empezó a poner pesado el bote y cada vez más y más, veo la velocidad en el cuentapaladas y no dejaba de subir y me di cuenta altiro que me había enganchado con un Junco. Pare 2 veces para tratar de sacarla y poder recuperar lo que había perdido pero no me resultó. Hice los últimos 1000m de regata con el junco y el bote muy frenado y, logré entrar 3ra”, agregó.

“Finalmente con mi equipo decidimos dejar todo hasta ahí, subir al podio y recibir la medalla de bronce porque lamentablemente se involucraron temas políticos”, sentenció.

Antonia Abraham alcanzó con el bronce su tercera medalla en los Odesur de Asunciòn, tras dos oros previos.

Chile reclamó, pero….

Chile presentó un reclamo formal ante las autoridades técnicas, que determinó que las tres primeras remeras debían repetir la carrera. No obstante, Paraguay -que había ganado el single femenino- apeló a la decisión ante el Comité Organizador de los Juegos Sudamericanos 2022.

Ante esto último, la delegación nacional optó por bajar el reclamo. El Team Chile indicó que se decidió desestimar la apelación al considerar “que no era una instancia técnica la que tomaría la determinación definitiva”.

La reacción paraguaya al reclamo inicial del Team Chile

Medios e internautas paraguayos explotaron tras conocer el reclamo de Chile. Versus en redes escribió: “¡Cuándo no, Chile! La medalla de Oro conseguida por la remera paraguaya, Alejandra Alonso, está en suspenso por una insólita protesta presentada por el equipo de la chilena, Antonia Abraham Schussler”.

En tanto, un usuario (@Ederluis89) colocó en su cuenta de Twitter: “Ahora Chile usa el recurso de la selección nacional… CAGONES. Como ni pueden ganar legítimamente en cancha inventan denuncias apócrifas (…) Chile sos cagón!!!! Te evidencia el video boluda! No nos quieran hacer la gran Eliminatorias contra Ecuador… País minúsculo.

Ahora Chile usa el recurso de la selección nacional… CAGONES 🔥🔥🔥🔥🔥☠️💀 Como ni pueden ganar legítimamente en cancha inventan denuncias apócrifas. https://t.co/Y4BZwbWCJb pic.twitter.com/oQg9jpKUdD — eortigoza a.k.a EDROP (@Ederluis89) October 5, 2022

Chile sos cagón!!!!

Te evidencia el video boluda! No nos quieran hacer la gran Eliminatorias contra Ecuador… 🔥🔥🔥🔥🤣🤣🤣 País minúsculo. pic.twitter.com/Jog9LmLWSh — eortigoza a.k.a EDROP (@Ederluis89) October 5, 2022