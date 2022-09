Los comentaristas no podían creer el nocaut que protagonizó la luchadora mexicana Irene Aldana sobre la estadounidense Macy Chiasson en la UFC 279, evento que se llevó a cabo en Las Vegas, Estados Unidos.

En el tercer asalto, y tras una reñida lucha, la oriunda de Culiacán lanzó un potente taconazo al hígado de la estadounidense, que la paralizó sobre la lona varios minutos y la dejó fuera de combate.

Chiasson tomaba ventaja en la pelea, pero tras la patada no pudo continuar e incluso necesitó ayuda médica. Irene Aldana se convirtió así en el primer atleta en conseguir una victoria a través de esta vía.

Una acción que generó una llamativa reacción en los comentaristas del combate. “¡Directo al hígado, ¡nunca había visto eso antes!“, indicó el locutor.

“¡Apagó su cuerpo! Si alguna vez te han golpeado en el hígado, sabes que eso acaba con todo (…) “¡Guau! ¡Esto simplemente abre un ángulo completamente nuevo para el juego!”, apuntó el otro comentador.

Con este resultado, Aldana alcanzó su cuarto triunfo en cinco peleas y se perfila como retadora al título gallo de la UFC, que ostenta la brasileña Amanda Nunes.

“Fue extraño. Sabía que la patada llegó bien, y que golpeó en el hígado, pero fue un poco confuso para mí ver su reacción así”, indicó la mexicana en la rueda de prensa posterior.

“Así que me dije: ‘Estoy segura de que la pateé en el hígado, pero tal vez la pateé en otro lugar. No estaba segura por su reacción’. Pero entrenamos mucho la patada, me alegro de que saliera esta noche”, agregó.

El brutal taconazo al hígado en la UFC