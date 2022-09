Un gran estreno firmó este fin de semana el golfista chileno Joaquín Niemann en el LIV Golf. Luego de dejar el prestigioso PGA Tour, el nacional estuvo muy cerca de coronarse ganador del Invitational Boston.

El oriundo de Talagante encabezó la tabla por más de la mitad de la última jornada, pero con el correr de las banderas se encontró con el despertar del estadounidense Dustin Johnson, el australiano Cameron Smith, el inglés Lee Westwood y el indio Arniban Lahiri, que lo llegaron a sobrepasar en el hoyo 12.

En la recta final en el campo de The International, el ganador de dos torneos en la PGA mejoró su rendimiento y con un birdie en la bandera 18 volvió a trepar a lo más alto, esta vez acompañando a Johnson y Lahiri.

Con este escenario, el vencedor debió dilucidarse en un playoff. En la muerte súbita, el chileno quedó de entrada fuera de la lucha por la victoria al ejecutar un mal golpe.

First ever play off in LIV Golf history ✅#LIVGolf #LIVGolfBoston pic.twitter.com/f01S5pqzrv

— LIV Golf (@LIVGolfInv) September 4, 2022