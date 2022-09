Pese al protagonismo alcanzado a nivel internacional, campeona mundial de canotaje y candidata a colgarse una presea en los Juegos Olímpicos de París, María José Mailliard no la pasa para nada bien.

La destacada deportista nacional atraviesa un duro momento personal, principalmente por continuos problemas con la Federación. Es más, la canoista relató la agresión de parte de un entrenador y evalúa defender a otro país.

“Últimamente vengo teniendo un par de problemitas con la Federación porque todo el tiempo me está haciendo controlar. Son controles innecesarios, ya hice el control que me exigieron al principio y mis resultados reafirman el nivel que tengo no a nivel nacional, sino que internacional”, indicó en diálogo con Agenda Deportes de Emol TV.

A la hora de explicar la difícil relación con la Federación, Mailliard cree que todo pasa por un capricho de su presidente, Alvaro Torres.

“No quiero pensar que esta sea la razón, pero el presidente actual de la Federación (Álvaro Torres) es mi ex pareja y nosotros terminamos en súper malos términos. No entiendo las cosas que me están pasando. Está a la vista de la gente. Hoy soy una de las mejores deportistas de Chile, con proyección a medalla en los próximos Juegos Olímpicos, y la mejor de la historia de mi país. Estoy pasando por una situación que no debería estar pasando, debería tener todo el apoyo de mi Federación“, apuntó.

Es más. Quien viene de alcanzar un segundo lugar en la final C1 1000 metros y un tercer lugar en el C1 500 metros en el Mundial en Halifax, Canadá, reveló una desagradable situación que debió vivir en el último panamericano.

“Se me dice el día anterior a la prueba ‘te vamos a sacar porque el presidente de la Federación dijo que tú no ibas y que se hace lo que él dice’. Yo no pude decir nada, siendo que yo gané un control y que soy medallista mundial en esa distancia”, relató.

La ‘Cote’ Mailliard recurrió al IND para tener alguna solución a los malos tratos, sin éxito, e indicó que trabaja con Alemana Sport, ya que no recibe “ni diez pesos” de la Federación, con la que está en juicio.

La deportista admitió estar pasando el momento más difícil de su carrera e incluso contó otro duro episodio, iniciado en la antesala a los Juegos Olímpicos de Tokio y que prosiguió después del prestigioso evento multideportivo.

“Yo denuncié una agresión física de parte de mi entrenador. Él me pegó y la Federación hizo vista gorda. No tuve ninguna respuesta de eso. Como deportista me sentía súper desamparada y sin respaldo de nadie. Denuncié y la Federación nunca me respondió los correos. Con copia al presidente del Comité Olímpico, con copia a la ministra Cecilia Pérez, con copia al IND. No hicieron nada”, aseguró.

“Fue después del Mundial, cuando había quedado campeona mundial. Adjunté fotos. Me pegó en la rodilla en que me apoyo para remar. Un portazo y alcancé a echarme para atrás y me pegó en la rodilla. Incluso antes del Mundial, me vine a entrenar a Colombia con mi pareja porque no soportaba el estrés mental del entrenador, ni las agresiones físicas y psicológicas que él me hacía. Antes de ir a los Juegos, el entrenador no me quiso entrenar”, complementó.

Frente a todo estos problemas, María José Mailliard analiza dejar de competir por Chile y representar a otra nación. “Cuando fui a Nueva Zelanda, me lo ofrecieron, y me devolví porque quería clasificar por mi país”, dijo.

“Hoy tengo muchas posibilidades de irme de nuevo. Estoy esperando este juicio. Yo esto lo hago por satisfacción personal. Uno quiere representar su bandera cuando eres deportista y te sacrificas y luchas contra gente que te quiere ver caer. Es una posibilidad que deje de competir por Chile, lo he pensado. Yo hoy tengo nacionalidad francesa. En Chile nadie se sacrifica por los deportistas”, sentenció.