El deportista nacional Joaquín Niemann dejará el PGA Tour, la mejor liga de golf del mundo, para jugar en la naciente y cuestionada LIV Golf, circuito patrocinado por fondos de riqueza de Arabia Saudita.

La confirmación la dio el mismo manager del oriundo de Talagante, Carlos Rodríguez: “Va, pero aún no ha firmado”, escribió en un mensaje de texto a The Associated Press (AP).

El ganador de dos títulos en la máxima categoría del golf profesional tomó el domingo la determinación de dejar el PGA y su estreno en el nuevo circuito será este jueves en el LIV Series en Boston, en la siguiente parada en suelo estadounidense.

Joaquín Niemann's manager Carlos Rodriguez confirms via text to @AP that he is joining #LIVGolf

The 23 year old Chilean with 9 wins worldwide including this years Genesis Invitational is a VERY strong addition to the LIV field. Welcome Joaquín! pic.twitter.com/E5GsJcHDUw

