Una excelente noticia para el deporte nacional y en especial para Joaquín Niemann y ‘Mito’ Pereira, quienes integrarán el equipo internacional que batallará contra los representantes estadounidenses en el magno torneo President Cup.

Con los chilenos como los únicos latinos en el team, su nominación al elenco se da gracias a sus buenos resultados deportivos en el golf. Niemann y Pereira se han afirmado sólidamente en los mejores torneos de la disciplina y eso les valió integrar al poderoso team que busca vencer a los golfistas norteamericanos.

Introducing the 𝙩𝙤𝙥 𝙚𝙞𝙜𝙝𝙩 for the #IntlTeam#PresidentsCup pic.twitter.com/oYK9z7MgAd

— Presidents Cup (@PresidentsCup) August 21, 2022