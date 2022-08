Manuela Bugueño, atleta chilena de 30 años, estuvo a minutos de vivir una tragedia tras participar del Medio Maratón de de Buenos Aires, evento realizado el pasado domingo en Argentina.

En conversación con TyC Sports, la corredora nacional dio detalles del paro cardíaco que sufrió tras completar la competencia, afirmando que “estuve muerta 22 minutos”.

“Estoy bien, procesando todo. Viva y muy agradecida. Estuve 22 minutos muerta”, partió comentando Bugueño.

“Crucé la meta, me desvanecí, me entendieron al tiro. Eso fue lo que en verdad me salvó la vida, porque si no hubiera estado todo el equipo de emergencia, que estaban encargado de esto, yo no lo estaría contando”, añadió la corredora chilena.

En la misma línea, recalcó que “esto es de verdad, porque fue todo muy rápido, un muy buen equipo, me hicieron muy buenas compresiones, muy buen trabajo. Fueron 22 minutos de masaje cardíaco y de desfibrilación”.

Consultada por su experiencia en este tipo de eventos, Manuela Bugueño indicó que “hace más de 10 años que corría y ya hace unos cinco que estoy corriendo distancia más larga. Ya había corrido media maratón y nunca me había pasado y ahora me pasó”.

“Soy muy afortunada porque había médico cardiólogo y todo un equipo. Gracias al buen manejo, me sacaron del paro. No cualquiera tiene esa suerte”, complementó la atleta nacional, muy emocionada al recordar el episodio.

“De verdad, estoy impactada y agradecida. Yo que soy del área de la salud, sé que no en todos lados es así y estoy realmente muy muy agradecida porque les debo más que la vida”, concluyó Bugueño.