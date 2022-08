Nulos implementos y recursos, desorden a nivel organizativo e irregularidades en el ámbito dirigencial. Esas son solo algunas de las acusaciones en contra de la Federación de Béisbol y Sóftbol de Chile (Fechibeis).

Un deporte que ha crecido exponencialmente en nuestro país, principalmente gracias a la llegada de inmigrantes venezolanos y centroamericanos, que han potenciado una disciplina que hace pocos años era mínimamente conocida en suelo nacional.

Sin embargo, no son pocos los exseleccionados que cuestionan la labor de la Federación presidida por Juan Carlos Barrera, especialmente por decisiones “unilaterales” y que bordean la ilegalidad.

James Sommerville, otrora capitán del equipo nacional, no teme en levantar la voz para denunciar las malas prácticas de la directiva que hoy lo tienen muy lejos del equipo que representa a Chile.

Quien recibiese el Cóndor de Oro en 2010 de parte del Círculo de Periodistas Deportivos, afirmó que son muchos los jugadores que, cansados del desorden administrativo, han optado por auto marginarse de las convocatorias. Otros, según explica, fueron derechamente vetados.

“El único canal oficial que teníamos era un grupo de WhatsApp. Cuando se nos avisó que no participaríamos del Sudamericano de Perú, dos semanas antes de que realizara, muchos comenzaron a salirse”, detalló Sommerville.

El excapitán, en tanto, fue sacado al cuestionar lo encima de los avisos oficiales y por cuadrarse con sus molestos compañeros en una reunión con el directorio. “El deporte en Chile es así”, le respondieron desde la Fechibeis.

Desorden total

El último lío entre jugadores y la Federación fue la cancelación del viaje al Sudamericano de Perú, torneo que se jugó en Lima durante la cuarta semana de julio.

A solo dos semanas de su inicio, desde Fechibeis se le comunicó a los jugadores que no habría viaje y la participación chilena quedaba cancelada.

“Nos prometieron un viaje a República Dominicana, dos semanas después era a Ecuador y, lo último que nos dijeron, era que iríamos a Guatemala y Costa Rica. Nadie sabe cuál es la idea”, sostuvo otro exjugador de la Selección de béisbol.

Lo anterior es ratificado por James Sommerville, quien detalló que “las concentraciones se avisan de un día para otro, sin organización, sin nada. Llevábamos un año y medio entrenando para viajar a Perú y nos avisaron sobre la hora que no iríamos. Todo el trabajo quedó en nada”.

Los eventos a los que hace alusión el excapitán son captaciones para jugadores pensando en los Panamericanos de Santiago 2023, donde el béisbol tiene un lugar asegurado.

“Vamos a tener un evento histórico en nuestro país y hace 3 meses que no se entrena. En regiones nunca hemos practicado. No hay evaluaciones, no hay un plan, no hay nada. Todo lo tenemos que hacer de forma autodidacta”, agregó Somerville.

En Antofagasta, donde James encabeza un grupo interesado en potenciar el béisbol y el sóftbol, fue precisamente la última concentración organizada por Fechibeis.

La Federación llegó sin implementos y debió pedir prestados bates, pelotas y cascos. Solo 10 jugadores se presentaron, 6 de ellos eran lanzadores, mientras que el resto no pudo asistir por la improvisada citación.

¿Y el rival? Fue una mezcla de jugadores de los peores equipos de la ciudad y, muchos de ellos, participaron con cualquier vestimenta (shorts, buzos y sin protecciones).

Ante la ola de reclamos en contra de la directiva, la Fechibeis optó por bloquear comentarios en todas sus redes sociales y el formulario de contacto de su sitio oficial no funciona.

“De los 10 que llegaron 3 eran extranjeros. La Federación les ha prometido la nacionalización, pero hasta el momento no han ayudado a ninguno, así que eran jugadores imposibles de convocar. El único dirigente que vino estuvo tomando notas en una hoja suelta apoyada en un cartón de pelotas”, indicó Sommerville.

Otra vez, cobra sentido la frase “el deporte en Chile es así”.

Líos dirigenciales

Los problemas al interior de la Fechibeis se arrastran desde hace tiempo, pero lo que terminó de colmar la paciencia de jugadores y fanáticos fueron las elecciones de este año.

Por estatutos, la votación debía realizarse en el mes de abril pero, por razones que la dirigencia no ha explicitado, se llevaron a cabo el pasado 8 de julio con los sufragios de solo 2 de las 8 Asociaciones que componen la Federación.

¿La razón? Las otras 6 perdieron la vigencia que dio el Gobierno hasta el día 30 de Junio, por lo que no estaban autorizadas -de acuerdo a los mismos estatutos- a participar de la elección.

“Estaba todo cocinado. Juan Carlos Barrera, que era el presidente de la Fechibeis, eligió a dedo a su sucesora, Marcela Pereira. Ella se postuló sola, sin consultar a su Asociación, y hasta votó por sí misma”, indicó un exjugador del equipo nacional de béisbol.

En la misma línea, agregó que “los sueldos se los arreglan con los dineros que entran. La última asignación para compra de implementos fue de $30 millones y no hemos visto un bate nuevo”.

James Sommerville, por su parte, detalló que “juegan a las sillas musicales con los puestos, hay gente que lleva más de 20 años en el directorio, se reeligen pero en un cargo diferente. Hoy las elecciones están impugnadas, pero el Tribunal Electoral lo compone una de las Asociaciones que votó en la elección”.

BioBioChile se comunicó con la Federación de Béisbol de Chile, pero no tuvo respuesta a los temas denunciados por los exseleccionados.

Reuniones con autoridades

Ante las diferencias con la Fechibeis, sumado a las reiterada respuesta de “el deporte en Chile es así”, es que varios jugadores planean tener una cita con autoridades del Ministerio del Deporte.

La idea, según cuenta James Sommerville, es evidenciar las irregularidades de la directiva y poner a la cabeza un grupo de personas que realmente estén interesadas en potenciar el béisbol y el sóftbol en Chile.

“En los últimos 10 años todo sigue igual, no hay mejoras y el nivel sigue siendo el mismo. Nos han prometido implementos y no ha pasado nada. El béisbol en Chile debe cambiar”, remarcó el otrora capitán chileno.

También esperan, a mediano plazo, crear un directiva con exjugadores o deportistas en competencia para dejar atrás los malos entendidos y potenciar el deporte en los jóvenes ya que, actualmente, solo existe una Selección adulta.