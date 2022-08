El golfista nacional Joaquín Niemann firmó un aceptable estreno en el BMW Championship, torneo del PGA Tour que se disputa en Delaware, luego de finalizar en el puesto 26 con dos golpes bajo el par.

El ganador de dos títulos en la máxima categoría del golf profesional registró en su primer recorrido un total de 69 impactos, con cuatro birdies (banderas 1, 5, 11 y 18) y dos bogeys (hoyos 2 y 10).

Además, Niemann protagonizó uno de los mejores golpes de la jornada, acción que fue destacada en redes por el PGA Tour.

‘JoaKing’, de 23 años, sorprendió con un notable birdie en la bandera 11. Un lanzamiento rasante de casi 11 metros que terminó dentro del hoyo.

“Putt en llamas”, apuntó la cuenta del principal circuito estadounidense de golf.

El oriundo de Talagante se encuentra a cinco golpes del líder, el estadounidense Keegan Bradley (-7). Apuntar que el BMW es el único evento del PGA que no tiene corte clasificatorio tras los primeros 36 hoyos.

Putter on fire 👏@JoacoNiemann sinks it from 57 feet 🕳 pic.twitter.com/j43mRROz5G

— PGA TOUR (@PGATOUR) August 18, 2022