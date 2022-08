Nahuel Carabaña, atleta de origen andorrano, ha protagonizado el gesto más deportivo en en Europeo de Atletismo, evento que se celebra en la ciudad alemana de Múnich.

De acuerdo a 20 Minutos, el corredor competía en la prueba de 3.000 metros obstáculos cuando, el líder de la carrera, el danés Axel Christensen, tropezó y cayó al suelo con evidentes muestras de dolor.

Todos los atletas siguieron adelante con su desempeño, pero el único que se detuvo para asistir al nacido en Dinamarca fue Carabaña.

El andorrano, a sabiendas de que acabaría último, prefirió realizar un gesto de deportividad y ayudó a Christensen para intentar que el danés también completara la prueba.

El danés finalmente no logró reincorporarse, pero Nahuel Carabaña se ganó lo aplausos del público presente, el que le reconoció su loable gesto.

Sportsmanship at its very finest.



August 16, 2022