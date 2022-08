El atleta botsuanés Letsile Tebogo, de 19 años, revalidó en Cali su título mundial sub-20 de 100 metros con una marca de 9.91 segundos, nuevo récord mundial de la categoría, que le sitúa undécimo en la lista mundial de la temporada.

La superioridad de Tebogo fue tan patente que se permitió festejar su triunfo varios metros antes de cruzar la línea de meta, mirando a sus rivales más cercanos.

Watch Letsile Tebogo 🇧🇼 break his own World Junior Record, running 9.91s at the World U-20 Championships in Colombia. pic.twitter.com/JzpyycuAHd

— Track & Field Gazette (@Track_Gazette) August 2, 2022