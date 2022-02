El golfista chileno Joaquín Niemann no ocultó su emoción tras ganar el Invitational del PGA Tour. Hasta admitió que se sorprendió por su brillante nivel.

Fue pura emoción, y también humildad. Joaquín Niemann, golfista chileno, celebró con alegría y mesura su espectacular título en el The Genesis Invitational del PGA Tour.

Recordemos que Niemann se impuso de principio a fin en este torneo, algo que no sucedía, según la propia organización, desde la edición de 1969.

Tras lograr su triunfo, y ser entrevistado por el canal oficial del PGA Tour, ‘Joaking’ admitió que lo ocurrido “lo estuve esperando mucho tiempo”.

“Estoy muy orgulloso de la manera que peleamos con mi caddie, esto es increíble. Estoy sin palabras”, complementó.

Al ser consultado por su brillante rendimiento, Niemann admitió que “obviamente me sorprendí de lo bien que pude jugar en la semana y ahí me dije ‘tenemos que cerrar este campeonato como sea"”.

“Me siento muy feliz por haberlo logrado”, remató.

Consignar que el The Genesis Invitational fue el segundo de categoría PGA Tour que logra Joaquín Niemann. Antes se impuso ‘A Military Tribute at The Greenbrier’.