Cinco esquiadoras fueron descalificadas de la competencia mixta en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 porque para la organización el vestuario que estaban usando eran inapropiados por ser “demasiado holgados”.

La polémica es porque, según denuncian las perjudicadas, ya habían competido con ese mismo vestuario en días anteriores y no les habían dicho nada. Además, reclaman que esto no quedó estipulado antes de las competencias, por lo que no tenían cómo saber que estaban contra las reglas.

Austria, Japón, Noruega y Alemania fueron los equipos perjudicados. Según la organización, al ser los atuendos más holgados les da más facilidad para mantenerse en el aire.

En declaraciones recogidas por Yahoo Sports, la alemana Katharina Althaus lamentó que “Destruyeron todo con esta decisión. Creo que han destruido el salto de esquí femenino. Me han revisado tantas veces en 11 años de saltos de esquí y nunca me han descalificado. Sé que mi traje cumplía con todo”.

“160 aperturas en la Copa Mundial, 5 Campeonatos Mundiales, 3 Juegos Olímpicos y obtuve una descalificación por primera vez. Mi corazón esta roto”, complementó en Instagram.

Stefan Horngacher, entrenador del equipo alemán, agregó que “Es extraño que hayan usado los mismos trajes ayer y no hubo ningún problema. Es molesto que esto suceda en los Juegos Olímpicos de Invierno. Todo esto debería aclararse antes”.

En la polémica competencia Eslovenia se quedó con el oro, el Comité Olímpico Ruso con la platas y Canadá con el bronce.