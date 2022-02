Kamila Valieva, atleta rusa de apenas 15 años, hizo historia el pasado lunes al completar una brillante e histórica rutina de Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022.

La joven deportista realizó un inédito salto cuádruple, convirtiéndose en la primera mujer en realizar la pirueta en la historia de la cita de los cinco anillos.

El salto le valió al equipo del Comité Olímpico Ruso la medalla de oro en la prueba por equipos, pero el desempeño de Valieva ahora ha pasado a segundo plano.

Y es que los análisis antidopaje han detectado una sustancia prohibida en la sangre de la patinadora rusa. Según informa Sport-Express, la sustancia detectada es una medicina utilizada para combatir problemas cardíacos y que no contribuye a la mejora del rendimiento deportivo.

Dicho análisis, además, fue realizado supuestamente fuera de competición, en diciembre pasado.

Debido a ese positivo, la organización decidió suspender la ceremonia de entrega de medallas del torneo de patinaje artístico por equipos y, tanto Valíeva como otros integrantes del equipo ruso, no saltaron hoy al hielo a entrenar y preparar la competición individual.

Niegan doping de Kamila Valieva

Mientras los entrenadores y la federación rusa se niega a hacer comentarios, el Ministerio de Deporte consideró “prematuro” informar de un caso de dopaje hasta la confirmación oficial.

“La postura de la Federación Rusa consiste en la lucha constante y consecuente contra toda clase de violación del reglamento deportivo y la ética olímpica”, dijo el ente.

La legendaria entrenadora Tatiana Tarasova se negó a creer que Valieva está implicada en un caso de dopaje: “No me lo creo. No. No creo esta locura. No puede ser. Es una niña pequeña. Es una niña y deportista fantástica. Kamila no ha tomado nada”.

Mientras, el famoso comentarista ruso Dmitri Guberniev se preguntó por qué, si el análisis fue realizado en diciembre, sólo ahora se conoció su resultado.

Con todo, la prensa rusa ya empieza a informar sobre una posible sanción ejemplarizante para la patinadora y, como consecuencia, la pérdida de la medalla de oro del equipo ruso.

En estos momentos, Rusia suma once preseas en el medallero de Pekín 2022: dos oros, tres platas y seis bronces.

Vale señalar que, debido al dopaje de Estado, la selección rusa compitió muy mermada en los anteriores Juegos de Invierno (2018), mientras en estos participa con el equipo al completo, pero sin himno ni bandera.