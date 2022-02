Nina O’Brien, esquiadora estadounidense de 24 años, sufrió un espeluznante accidente durante la prueba de Eslalon Gigante femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022.

De acuerdo a Marca, la norteamericana estaba completando su presentación cuando, en la penúltima puerta, tropezó y rodó nieve abajo.

O’Brien solo fue frenada por las protecciones de la meta, las que amortiguaron su caída de varios metros.

La atleta fue atendida por personal médico durante quince minutos, hasta que se decidió retirarla en camilla y trasladarla a un hospital.

El equipo de Esquí de Estados Unidos detalló en un breve comunicado que “Nina O’Brien se estrelló contra la meta, pero está consciente y receptiva”.

Además, agregaron que la esquiadora, que se ubicaba sexta en la prueba, sufrió lesiones graves en su pierna izquierda.

Vale mencionar que la sueca Sara Hector se quedó con la prueba de Eslalon Gigante. El podio fue completado por la italiana Federica Brignone y la suiza Lara Gut-Behrami.

Scary crash! US skier Nina O’Brien injured her left leg in a crash. She was taken off the slopes in a stretcher but was alert and responsive pic.twitter.com/vRIu9LECVV

— John Rogers (@JohnRogers8News) February 7, 2022