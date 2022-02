Sjoerd den Daas, periodista neerlandés de la cadena NOS Nieuws, fue censurado mientras informaba sobre los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022, en China.

Según reveló el propio medio en sus redes sociales, el corresponsal europeo comentaba lo ocurrido en la ceremonia de apertura hasta que fue interrumpido por agentes del régimen local.

Primero, el efectivo se paró frente a la cámara de Den Daas y luego comenzó a empujarlo, forzando su salida del aire. “Nos están sacando de aquí”, explicó el comunicador.

El registro muestra como, luego de ser interrumpido, los corresponsales neerlandeses fueron rodeados por un grupo de agentes chinos, quienes de identificaron como “voluntarios de seguridad pública”.

Minutos después, y desde otro lugar, Sjoerd den Daas logró completar su informe ante la incredulidad de sus colegas.

“Nuestro corresponsal fue apartado de la cámara por los guardias de seguridad a las 12:00 pm en directo en el NOS Journaal”, escribió el medio después.

“Por desgracia, esto se está convirtiendo en una realidad cotidiana para los periodistas en China. Él está bien y pudo terminar su reportaje unos minutos después”, complementaron.

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96

— NOS (@NOS) February 4, 2022