Sebastián Berti es considerado un referente para el rugby chileno y uno de los primeros jugadores que incursionó en el extranjero.

A temprana edad, debido al trabajo de su padre, Sebastián se fue rumbo a Nueva Zelanda y en ese lugar se formó como deportista. Además, allí comenzó su vínculo con Irlanda, país donde reside actualmente junto a su familia.

Sus dos hijos siguieron sus pasos: Sebastián y Lucas, quienes el 2021 fueron nominados a integrar el plantel de Leinster U-20 y U-19, club irlandés de amplia trayectoria y relevancia internacional.

Sin embargo, eso no fue todo, ya en septiembre del año pasado Lucas firmó su primer contrato con Bristol Bears de la Premiership rugby.

Desde Irlanda, Sebastián conversó con BioBioChile y entregó sus impresiones respecto al deporte que tanto ama y al presente de sus hijos.

Usted está radicado en Irlanda, tengo entendido que actualmente dirige BIRA Rugby Academy, una empresa que se dedica al intercambio deportivo. ¿Cómo nació y qué servicios ofrece?

Si, tengo una agencia que da la oportunidad, a través de mis contactos, a jóvenes de probar una experiencia ligada al rugby y a la cultura en irlanda, atendiendo un colegio privado de rugby o jugar por un club y estudiar inglés a la misma vez. Los intercambios pueden ser desde 2 a 8 meses. Ahora se están abriendo las puertas para el hockey femenino.

¿Dirige un equipo en Irlanda?

Soy entrenador del Lansdowne FC que está en Dublin en la categoría adulta y m20. Además, trabajo para Leinster Rugby como CCRO, Community Rugby Official.

Usted tuvo parte de su formación como deportista en el extranjero, específicamente en Nueva Zelanda ¿Cuál es la importancia de que los chicos entrenen hoy en día en un club europeo?

La experiencia de jugar afuera ayuda mucho en mi opinión, pero no es estrictamente necesario para jugar por Chile, ya que hay varios ejemplos que lo han hecho y otros que no

A mí en lo personal me ayudó mucho a nivel juvenil, que no era bueno en mis tiempos. Pero hoy creo que ha cambiado y hay mucho mejor competencia en Chile.

¿Cómo y dónde se preparan las nuevas generaciones del rugby chileno?

Se preparan en las academias regionales, pero de todas maneras puede mejorar siempre la competencia entre academias y regiones.

Usted viene de región, ¿Ha cambiado esta diferencia entre Santiago y provincias?

Siempre será mas fácil vivir en Santiago para llegar a la selección por un tema lógico.

The old 1⃣-2⃣ for Lucas Berti-Newman's opener 🔗

🐻 14-19 💫#BRIvSAR | #AcademyU18League pic.twitter.com/nulddfpHG2

— Bristol Bears (@BristolBears) January 15, 2022