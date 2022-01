Los Vancouver Canucks, equipo de la liga de Hockey sobre Hielo de América del Norte (NHL), compartieron en Twitter lo que llamaron su “mayor victoria”.

El sábado por la noche, la franquicia publicó el testimonio de uno de sus empleados, Brian ‘Red’ Hamilton, quien buscaba encontrar una “persona muy especial”, que se encontraba entre los espectadores de un partido disputado meses atrás.

“A esta persona que busco: ¡has cambiado mi vida y ahora me gustaría encontrarte para agradecértelo infinitamente!”, escribió.

En la noche del 23 de octubre pasado, una joven estaba sentada detrás del banco del equipo de Vancouver en el primer juego en casa del Seattle Kraken, la franquicia más nueva de la NHL, y buscó llamar la atención del empleado.

Al no tener respuesta se le ocurrió la idea de escribir un mensaje en su teléfono mientras se acercaba al vidrio que la separaba del banco: “El lunar en su cuello puede ser canceroso. ¡Por favor, ve a un médico!”.

Poco más de una hora después de ser publicado, el tuit, que se volvió viral, permitió al equipo de Vancouver localizar a la joven Nadia Popovici, una estudiante que ingresó recientemente a la facultad de medicina.

“Estoy emocionado. La única razón por la que se escribió la carta es porque realmente quería que supiera que su persistencia y todo lo que hizo fue tomado en serio”, dijo muy emocionado Brian Hamilton, durante una rueda de prensa.

Con un suéter azul con la imagen del equipo de Canucks de la NHL, el canadiense explicó que nunca había visto este lunar, que resultó ser de hecho un melanoma, y que gracias al aviso fue removido.

“Ella es una heroína”, dijo el hombre que recibió el aviso. “Es una persona increíble que se toma el tiempo para notar algo perturbador y encontrar la manera de informarlo durante el caos de un juego de hockey”, agregó.

La noche del 1 de enero, Hamilton se reunió y agradeció a su “heroína” en persona, según un video publicado por los Vancouver Canucks.

“¡Qué manera tan maravillosa de comenzar mi andar en la facultad de medicina, no tiene precio! Estoy tan feliz de que lo hayas podido examinar”, dijo la joven, vestida con la camiseta de Kraken, luego de abrazar a Hamilton.

Los Vancouver Canucks y Seattle Kraken, que se volvieron a enfrentar el sábado, anunciaron durante el juego que le habían otorgado a Nadia una beca de 10.000 dólares para sus estudios de medicina.

The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.

A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a

— Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022